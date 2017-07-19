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            Invimit SGR, nel 2025 fatturato a 13,7 milioni di euro (+12%) e utile a 3,2 milioni

            News Image (Teleborsa) - L'assemblea dei soci di Invimit SGR, società interamente detenuta dal MEF e dedicata alla valorizzazione e rigenerazione del patrimonio immobiliare pubblico, ha approvato il bilancio d'esercizio 2025, chiuso con un fatturato di 13,7 milioni di euro (+12% rispetto al 2024), un Ebitda 4,9 milioni di euro (pari a circa il 36% del fatturato) e un utile netto di 3,2 milioni di euro interamente distribuito al MEF. Invimit SGR in gestione un patrimonio immobiliare di 2,6 miliardi di euro costituito da circa 400 immobili dislocati sull'intero territorio nazionale.

            Nel corso della seduta, l'azionista ha "espresso apprezzamento per l'incremento delle attività portato avanti nel corso dell'ultimo anno" dalla società presieduta da Mario Valducci e guidata da Stefano Scalera, si legge in una nota. Dopo l'approvazione del bilancio 2025, prosegue l'impegno di Invimit nella missione di creare valore economico e sociale dal riutilizzo di immobili pubblici in disuso e nella collaborazione con le Istituzioni su progetti di grande rilevanza nazionale come il Piano Casa.

            (Teleborsa) 07-05-2026 15:38


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