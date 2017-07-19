Sei in: Home page › Notizie e Formazione › Teleborsa › economia
Inps, inclusione e parità di genere al centro del nuovo welfare
(Teleborsa) - La parità di genere, l'inclusione e la sostenibilità ambientale sono fra i capisaldi del nuovo modello di Welfare moderno delineato dall'Inps, orientato a un cambiamento culturale duraturo e in linea con l'Agenda 2030. Un modello che si concretizza in una serie di interventi a favore d ella digitalizzazione dei servizi ed a supporto delle politiche familiari, come la recente inaugurazione del Portale della famiglia e della genitorialità. Questo risultato nasce da un impegno sistematico che coinvolge l'intero Istituto, con l'obiettivo di integrare i principi del benessere sociale nel proprio modo di operare, trasferendoli all'interno e all'esterno dell'Istituto.
In vista della Giornata Internazionale della donna, che cade l'8 marzo, sono state organizzate diverse iniziative di rilievo: il 18 marzo sarà inaugurata la mostra "Il voto delle donne. La storia di un diritto raccontata dai francobolli" promosso dall'Associazione Noi Rete Donne; nella stessa giornata sarà proiettato il video "In difesa per te", realizzato dal Centro Difesa e Sport affiliato CSEN e riconosciuto dal CONI. Il ciclo di eventi si concluderà il 26 marzo a Palazzo Wedekind con il convegno "Oltre gli incentivi: come intervenire sulle asimmetrie di genere", un momento di confronto sulla parità retributiva, l'educazione finanziaria e il sostegno alla genitorialità.
"La Giornata internazionale della donna è anche un'occasione per ricordare che la piena partecipazione femminile alla vita pubblica, economica e istituzionale non è solo una questione di equità, ma una condizione per la qualità delle decisioni collettive", ha spiegato il Direttore Generale dell'INPS Valeria Vittimberga, che aggiunge "il welfare ha un ruolo decisivo: sostenere il lavoro delle donne, accompagnare la genitorialità e ridurre le disuguaglianze significa rafforzare non solo i diritti individuali, ma la crescita e la coesione dell'intero Paese."
(Teleborsa) 05-03-2026 18:44
