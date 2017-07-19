Dati
    Pagine
      Documenti
        Notizie
          Glossario
            EN
             
            Notizie Teleborsa

            Industria, Istat: fatturato in flessione a novembre, tiene quello trimestrale

            News Image (Teleborsa) - A novembre 2025, l'economia italiana ha registrato segnali di rallentamento sia nel settore industriale che in quello dei servizi. Secondo le stime Istat, il fatturato dell'industria ha subito una lieve flessione congiunturale dello 0,1% in valore e dell'1,1% in volume. Tale risultato è la sintesi di un calo sul mercato interno (-0,4% in valore) e di una crescita su quello estero (+0,6%).

            Analizzando i raggruppamenti principali di industrie, i beni strumentali si confermano l'unico comparto in crescita (+2,6%). Al contrario, si rilevano diminuzioni per l'energia (-2,6%), i beni di consumo (-1,4%) e i beni intermedi (-0,8%). Su base annua, correggendo gli effetti di calendario, il fatturato totale dell'industria cresce dell'1,4% in valore, ma cala dello 0,3% in volume.

            Il settore dei servizi ha mostrato una contrazione più marcata nel mese di novembre, con una diminuzione dello 0,6% in valore e dello 0,5% in volume rispetto a ottobre. Il calo è stato trainato principalmente dal commercio all'ingrosso (-0,8% in valore), mentre gli altri servizi hanno contenuto la flessione allo 0,3%. Su base tendenziale, il comparto dei servizi registra un incremento del 2,3% in valore e dell'1,5% in volume.

            Nonostante il dato mensile negativo, il bilancio del trimestre settembre-novembre 2025 rimane positivo per entrambi i macro-settori. Il fatturato dell'industria è cresciuto dell'1,2% in valore e dell'1,4% in volume rispetto ai tre mesi precedenti. Nello stesso periodo, i servizi hanno segnato un incremento dell'1,1% in valore e dello 0,9% in volume, evidenziando una capacità di tenuta del sistema produttivo nel medio periodo.

            (Teleborsa) 29-01-2026 11:34


            Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.

            Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.


            Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.