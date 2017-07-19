Sei in: Home page › Notizie e Formazione › Teleborsa › economia
Industria, Istat: fatturato in flessione a novembre, tiene quello trimestrale
(Teleborsa) - A novembre 2025, l'economia italiana ha registrato segnali di rallentamento sia nel settore industriale che in quello dei servizi. Secondo le stime Istat, il fatturato dell'industria ha subito una lieve flessione congiunturale dello 0,1% in valore e dell'1,1% in volume. Tale risultato è la sintesi di un calo sul mercato interno (-0,4% in valore) e di una crescita su quello estero (+0,6%).
Analizzando i raggruppamenti principali di industrie, i beni strumentali si confermano l'unico comparto in crescita (+2,6%). Al contrario, si rilevano diminuzioni per l'energia (-2,6%), i beni di consumo (-1,4%) e i beni intermedi (-0,8%). Su base annua, correggendo gli effetti di calendario, il fatturato totale dell'industria cresce dell'1,4% in valore, ma cala dello 0,3% in volume.
Il settore dei servizi ha mostrato una contrazione più marcata nel mese di novembre, con una diminuzione dello 0,6% in valore e dello 0,5% in volume rispetto a ottobre. Il calo è stato trainato principalmente dal commercio all'ingrosso (-0,8% in valore), mentre gli altri servizi hanno contenuto la flessione allo 0,3%. Su base tendenziale, il comparto dei servizi registra un incremento del 2,3% in valore e dell'1,5% in volume.
Nonostante il dato mensile negativo, il bilancio del trimestre settembre-novembre 2025 rimane positivo per entrambi i macro-settori. Il fatturato dell'industria è cresciuto dell'1,2% in valore e dell'1,4% in volume rispetto ai tre mesi precedenti. Nello stesso periodo, i servizi hanno segnato un incremento dell'1,1% in valore e dello 0,9% in volume, evidenziando una capacità di tenuta del sistema produttivo nel medio periodo.
(Teleborsa) 29-01-2026 11:34
