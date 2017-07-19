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            Notizie Teleborsa

            Industria, correzione di maggio lascia comunque in rotta per crescita nel 2° trimestre

            News Image (Teleborsa) - La contrazione della produzione industriale italiana di maggio interrompe tre mesi di crescita, ma non impedisce all'industria di rimanere in rotta per un'espansione nel secondo trimestre (+0,7% t/t assumendo una variazione nulla a giugno) quando il settore potrebbe quindi contribuire positivamente alla formazione del valore aggiunto. Lo afferma Intesa Sanpaolo in una ricerca sul tema.

            A maggio la produzione industriale è calata di -0,3% m/m da un precedente +0,4% m/m (rivisto al ribasso di un decimo). La variazione annua e corretta per i giorni lavorativi è stabile al +1,1%.

            L'analisi per settore di attività economica evidenzia come la contrazione sarebbe però più ampia al netto della fornitura di energia, che torna a crescere dopo tre mesi di calo e mette a segno un +4,4% m/m (+2,3% a/a), probabilmente sostenuta anche dall'aumento delle temperature nella terza decade del mese, si legge nell'analisi firmata dall'economista Andrea Volpi.

            La ricerca ritiene probabile che almeno parte della crescita dei mesi precedenti fosse dovuta a fattori temporanei e sottolinea che l'ondata di caldo potrebbe rappresentare un'importante fonte di volatilità sui dati tra giugno e luglio.

            (Foto: Clayton Cardinalli su Unsplash)

            (Teleborsa) 10-07-2026 13:56

            Titoli citati nella notizia
            Nome Prezzo Ultimo Contratto Var % Ora Min oggi Max oggi Apertura
            Intesa Sanpaolo 6,261 +1,16 14.19.09 6,201 6,275 6,203


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