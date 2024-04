Indagine CNA Federmoda: il 50% delle imprese prevede fatturato in calo nel 2024

(Teleborsa)

(Teleborsa) - Per l'esercizio in corsointervistate stimae tra queste. Un deciso peggioramento rispetto ai bilanci del 2023 che evidenziano un calo dei ricavi per il 39,3% delle imprese mentre il 39,1% ha registrato una crescita.È quanto emerge dall'indagine condotta daAll'interno del comparto - continua il report -con oltre il 62% delle imprese a registrare ricavi in calo, percentuale che scende al 54,1% per il tessile mentre nell'abbigliamento le previsioni negative riguardano il 35,4% del campione.(quelle che lavorano per altri marchi, poco più della metà del campione): oltre il 57% stima fatturato in calo contro il 35% delle imprese a marchio proprio.I problemi più gravi lamentati dalle imprese sono, nell'ordine, costo del lavoro (55,4% delle risposte), calo degli ordinativi (54,9%), corsi delle materie prime (52,1%), costi dell'energia (46,9%).dove il 27% del totale delle imprese intervistate ha aumentato il numero dei dipendenti, percentuale che sale al 40,5% nel tessile mentre il 28,4% ha ridotto gli occupati con punte di oltre il 34% nel tessile. Tuttavia è aumentato il ricorso alla cassa integrazione, utilizzata dal 25,6% delle imprese rispetto al 15,5% del 2023.Tra le misure di sostegno indicate dalle impreseuna su cinque è favorevole a una moratoria sul credito e una su quattro chiede la sospensione per almeno sei mesi dei versamenti al fisco con rientro graduale attraverso rateizzazioni a tasso zero.Ilha dichiarato: "Dalla nostra indagine. Particolarmente critico risulta l'andamento dei laboratori che lavorano per conto di terzi, vale a dire l'ossatura della filiera produttiva nazionale. È proprio questa la parte del settore moda che le politiche pubbliche sono chiamate a sostenere e stimolare se si vuole salvaguardare il comparto con le sue ricchezze in termini di occupazione, competenze, sostenibilità, valore aggiunto".24-04-2024 18:47