Imprese, CRIF: tasso di default sale al 2,39% nel 2023

(Teleborsa)

(Teleborsa) -, confermato dalla BCE anche negli ultimi mesi, associato a un'economia globale in lenta ripresa dopo gli anni della pandemia e alle variabili geopolitiche dei conflitti in atto, hanno generato una serie di effetti sull'imprenditoria e sulle PMI italiane. Sul fronte della rischiosità del credito, dopo un lungo periodo di discesa dei tassi di default,seppur attenuato nel corso del 2023. Ciò nonostante, sul fronte del credito erogato si registra un aumento del numero di finanziamenti nel 2023 rispetto all'anno precedente.Sono alcune delle evidenze emerse, che fornisce periodicamente una fotografia puntuale dei principali indicatori relativi all'andamento del credito di un campione di oltre 2,5 milioni di imprese, costituito da ditte individuali, società di persone e società di capitali italiane, elaborati sulla base del patrimonio informativo del Sistema di Informazioni Creditizie EURISC.che hanno registrato un punto di minimo a fine 2021, fortemente influenzato dalle misure di sostegno governative in risposta alla pandemia di COVID-19, a dicembre 2023 il tasso di default medio delle imprese italiane sale al 2,39%. Più precisamente il 2023 si chiude con un tasso di default al 2,49% per le imprese individuali, 1,62% per le società di persone e 2,58% per le società di capitali. L'inversione di tendenza si era già notata a partire dal 2022, con un trend di lenta ma costante crescita. Per il 2024, CRIF Ratings, agenzia di rating del credito autorizzata da ESMA,. In particolare, i fattori rilevanti che potrebbero avere impatti sulla rischiosità delle imprese sono l'evoluzione delle tensioni in Medio Oriente, le decisioni da parte delle banche centrali in termini di politica monetaria su cui si intravedono i primi segnali di possibile allentamento nei prossimi mesi, l'esito delle elezioni negli Stati Uniti e del Parlamento Europeo, la traiettoria economica e politica della Cina" – commentaCEO di CRIF Ratings.rispetto all'anno precedente, mentre la crescita dell'importo finanziato è stata più contenuta, attestandosi all'1,7%. Questi trend evidenziano una maggiore necessità di credito delle imprese rispetto al 2022, ma con una minor propensione a indebitarsiL'analisi evidenzia che lMentre i settori più resilienti hanno mostrato una certa stabilità, altri hanno evidenziato un trend di forte rialzo con incrementi intorno al punto percentuale negli ultimi 18 mesi. Guardando alle società di capitali, tra i settori che hanno già superato la soglia del 3% di tasso medio di default a fine 2023, si evidenziano in particolare: Leisure (3,86%), Trasporti e Logistica (3,64%), Costruzioni (3,20%) e Commercio di autoveicoli (3,07%).17-04-2024 16:49