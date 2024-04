IEO, Carlo Cimbri confermato presidente. Nel CdA entra Pietro Labriola

(Teleborsa)

(Teleborsa) - L'Assemblea dei soci dell'Iha approvato il, che esprime i risultati della gestione dell'Istituto Europeo di Oncologia e del Centro Cardiologico Monzino, i due poli italiani d'eccellenza nell'oncologia e nella cardiologia. Nel 2023 il gruppo ha registratopari a 417 milioni di euro con unpari a 4 milioni di euro, destinato a essere reinvestito in ricerca e sviluppo. Gli investimenti complessivi sono stati pari a 44 milioni di euro e i costi per la ricerca pari a circa 52 milioni di euro.I soci hanno, giunto al termine del mandato triennale. Il nuovo CdA conferma i vertici:viene confermatodell'Istituto Europeo di Oncologia. Carlo Buora viene confermato Vicepresidente dell'Istituto Europeo di Oncologia e Presidente del Centro Cardiologico Monzino. Mauro Melis viene confermato Amministratore Delegato dell'Istituto Europeo di Oncologia e del Centro Cardiologico Monzino.nel ruolo didell'Istituto Europeo di Oncologia: Giacomo Campora, Maurizio Carfagna, Maurizio Comoli, Luca Damiani, Marco Di Caro, Guido Galardi, Paolo Grandi, Francesco Milleri, Mario Alberto Pedranzini, Monica Alessandra Possa, Clemente Rebecchini, Giovanni Tronchetti Provera.a far parte del nuovo Consiglio di Amministrazione:Inoltre l'Assemblea delha rinnovato il Consiglio di Amministrazione del Centro Cardiologico Monzino formato da: Carlo Buora, Mauro Melis, Barbara Cossetto, Stefano Leoni, Luca Merlino e Silvia Oldazzi."L'Istituto Europeo di Oncologia è nato 30 anni fa come modello di eccellenza in sanità e siamo orgogliosi di affermare che questo suo ruolo è stato mantenuto, anzi sviluppato nel tempo, grazie all'impegno e l'altissima professionalità del personale associata a unache ha garantito l'utilizzo ottimale delle risorse - ha commentato Cimbri - IEO è un ospedale speciale, dove l'innovazione è la regola e dove i pazienti possono trovare calore umano e cure all'avanguardia mondiale".22-04-2024 20:23