            Notizie Teleborsa

            Iccrea Banca rimborsa anticipatamente 500 milioni di Social Senior Preferred Notes

            News Image (Teleborsa) - Iccrea Banca, capogruppo del Gruppo BCC Iccrea, comunica che, avendo ricevuto l'autorizzazione da parte dell'Autorità Competente, eserciterà l'opzione di rimborso integrale dei Titoli in via anticipata alla Data di Rimborso Anticipato (Call) stabilita nelle Condizioni Definitive (Final Terms), vale a dire il 17 Gennaio 2026.

            Il rimborso anticipato dei Titoli, si legge in una nota, avverrà alla pari insieme agli interessi maturati e non corrisposti. Gli interessi cesseranno di maturare alla Data di Rimborso Anticipato.

            (Teleborsa) 01-12-2025 09:57


