Dati
    Pagine
      Documenti
        Notizie
          Glossario
            EN
             
            Notizie Teleborsa

            UE, rinnovabili coprono l'11% dell'energia utilizzata per i trasporti

            News Image (Teleborsa) - Nel 2024, la quota di fonti energetiche rinnovabili nei trasporti ha raggiunto l'11,2% a livello UE, con un aumento di 0,2 punti percentuali (pp) rispetto al 2023. Quando la serie temporale è iniziata nel 2004, questa quota era dell'1,4%. Lo ha comunicato l'Ufficio statistico dell'Unione europea (Eurostat) .

            La quota del 2024 era inferiore di 17,8 pp rispetto all'obiettivo del 29% per il 2030 sull'uso di energia da fonti rinnovabili nei trasporti, viene sottolineato.

            La Svezia è stata il Paese dell'UE con la quota più elevata di energie rinnovabili nei trasporti (26,4%), seguita da Finlandia (20,3%) e Paesi Bassi (19,7%). Al contrario, le quote più basse sono state registrate in Croazia (0,9%), Grecia (3,9%) e Repubblica Ceca (5,7%).

            Tra i 19 Paesi dell'UE che hanno registrato aumenti nell'uso di energia da fonti rinnovabili nei trasporti tra il 2023 e il 2024, i più elevati si sono registrati in Lettonia (+7,4 pp) e nei Paesi Bassi (+6,2 pp).

            D'altro canto, dopo essere diventata l'unico Paese dell'UE non solo a raggiungere l'obiettivo del 29%, ma anche a superarlo con una quota del 33,6% nel 2023, la Svezia ha registrato il calo più significativo di questa quota (-7,2 pp) nel 2024. Gli altri 7 cali hanno oscillato tra -0,1 pp (Grecia e Cipro) e -0,8 pp (Slovenia).

            (Foto: @pixel7propix on Unsplash)

            (Teleborsa) 21-01-2026 20:12


            Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.

            Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.


            Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.