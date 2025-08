Hospitality in estate: il lavoro temporaneo traina il settore

(Teleborsa)

(Teleborsa) - Lasi conferma un. Secondo, a luglio nel settore turistico erano previste. A trainare il settore è il, che rappresenta il 62% dei contratti della stagione, più del doppio rispetto al 27% della media degli altri settori. Il comparto si distingue anche per la forte attrattività verso i giovani: gli under 29 nel 2024 hanno rappresentato il 36,3% del totale degli ingressi previsti (424.420 unità), ben al di sopra della media generale del 29,5%.Dinamiche confermate anche dai– l'agenzia per il lavoro digitale che sta rivoluzionando il mercato della somministrazione e del reclutamento grazie a tecnologia e intelligenza artificiale - secondo cuiMa quali sono nel dettaglio le principali dinamiche del lavoro temporaneo nel settore turistico in Italia? Le svela iziwork con la nuova edizione di iziwatch, l'osservatorio sul lavoro temporaneo dedicato al comparto basato su oltre 13.000 lavoratori che hanno trovato occupazione nel comparto hospitality attraverso iziwork dal 2020 ad oggi.Le professioni più ricercate nel lavoro temporaneo dell'hospitality riflettono la stagionalità e la varietà dell'offerta turistica. In cima alla lista figurano. Il predominio delle hostess riflette l'importanza dell'eventistica, dai concerti ai grandi eventi che caratterizzano la stagione. Completano la classifica barman (4%) camerieri capi sala (3%) addetti alla reception (2%) e assistenti di cucina(2%). Quasi perfetto l'equilibrio di genere:Il lavoro temporaneo in questo comparto rappresenta un punto di partenza concreto per i giovani per entrare nel mondo del lavoro e acquisire esperienza. Non a caso,: la fascia 15–24 anni è la più rappresentata (40%), seguita da quella 25–34 (31,5%).Ma dove si concentra la domanda di lavoro temporaneo nell'hospitality?, che da sola raccoglie il 48% dei lavoratori del settore, trainata da Milano, epicentro di eventi business, congressi internazionali e turismo fieristico. Seguono regioni ad alta densità produttiva e ricettiva come Emilia-Romagna (9%), Piemonte (5%) e Veneto (4%) – quest'ultima anche polo turistico di rilievo.A livello provinciale,– cuore pulsante del turismo d'affari –, meta estiva tra le più amate per la bellezza del mare e l'elevata attrattività turistica. La regione registra una forte concentrazione di richieste legate all'hospitality, spinte dalla forte presenza di strutture ricettive che accolgono una clientela nazionale e internazionale particolarmente attenta alla qualità dell'esperienza. Seguono poi Torino e Roma (entrambe al 4%), a testimonianza di un mix equilibrato tra destinazioni metropolitane e leisure."L'hospitality è uno dei settori più dinamici del lavoro temporaneo. Cambiano le stagioni, arrivano gli eventi, si spostano i flussi:–spiegaCon iziwatch fotografiamo queste trasformazioni in tempo reale, e i dati parlano chiaro: il comparto offre opportunità reali, soprattutto ai più giovani, che trovano qui un primo accesso al mondo del lavoro. Noi siamo già attivi nei territori: ad esempio a Torino, dove siamo stati partner del Kappa Future Festival, a Roma per il supporto logistico agli ATP Finals, o in Sardegna, a Pula, dove reclutiamo per resort di lusso in cerca di profili anche oltre la stagione estiva, per eventi e servizi esclusivi. Per noi: sono il nostro modo concreto di stare accanto a chi cerca e offre lavoro".06-08-2025 17:25