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Gruppo Chiesi: Maria Paola Chiesi nuova presidente, Alessandro Chiesi diventa vicepresidente
(Teleborsa) - Chiesi, colosso italiano della biofarmaceutica, ha annunciato che Maria Paola Chiesi è stata nominata presidente del CdA con effetto immediato, succedendo ad Alessandro Chiesi, che conclude il proprio mandato dopo quasi tre anni nel ruolo e continuerà ora a ricoprire la carica di vicepresidente. Questa transizione riflette l'intenzione del CdA di mantenere stabilità e coerenza nella governance, si legge in una nota.
In qualità di membro della famiglia Chiesi e del CdA, nonché attraverso i ruoli operativi ricoperti negli ultimi 30 anni, Maria Paola Chiesi ha svolto un ruolo centrale nella definizione della pianificazione strategica del Gruppo e nell'integrazione della sostenibilità quale elemento chiave delle decisioni aziendali. Questa nomina rappresenta inoltre una tappa significativa nella storia del Gruppo, poiché Maria Paola Chiesi diventa la prima donna presidente di Chiesi.
"Assumo questo nuovo incarico con un profondo senso di responsabilità e con l'obiettivo di rafforzare la continuità e l'impegno verso i valori che guidano Chiesi da generazioni - ha dichiarato Maria Paola Chiesi - Per noi, "Scienza che cura" significa perseguire l'innovazione scientifica con responsabilità, per il suo impatto sulle persone, sulla società e sull'ambiente. Questo principio continua a rappresentare il fondamento della nostra identità come Società Benefit e azienda certificata B Corp, rendendo la sostenibilità parte integrante del nostro modello di business, incorporata nel modo in cui prendiamo decisioni e creiamo valore di lungo termine per i pazienti, le comunità e le future generazioni".
In occasione della pubblicazine dei conti 2025 a fine aprile, Chiesi aveva annunciato una transizione della leadership, dato che Giuseppe Accogli, dopo un mandato triennale, ha lasciato l'azienda per intraprendere una nuova opportunità professionale. Il CFO Jean-Marc Bellemin è stato nominato CEO ad interim del Gruppo (mantenendo al contempo il ruolo attuale di CFO), mentre è in corso un processo di selezione per individuare il candidato più adatto alla prossima fase.
(Teleborsa) 20-05-2026 13:41
In qualità di membro della famiglia Chiesi e del CdA, nonché attraverso i ruoli operativi ricoperti negli ultimi 30 anni, Maria Paola Chiesi ha svolto un ruolo centrale nella definizione della pianificazione strategica del Gruppo e nell'integrazione della sostenibilità quale elemento chiave delle decisioni aziendali. Questa nomina rappresenta inoltre una tappa significativa nella storia del Gruppo, poiché Maria Paola Chiesi diventa la prima donna presidente di Chiesi.
"Assumo questo nuovo incarico con un profondo senso di responsabilità e con l'obiettivo di rafforzare la continuità e l'impegno verso i valori che guidano Chiesi da generazioni - ha dichiarato Maria Paola Chiesi - Per noi, "Scienza che cura" significa perseguire l'innovazione scientifica con responsabilità, per il suo impatto sulle persone, sulla società e sull'ambiente. Questo principio continua a rappresentare il fondamento della nostra identità come Società Benefit e azienda certificata B Corp, rendendo la sostenibilità parte integrante del nostro modello di business, incorporata nel modo in cui prendiamo decisioni e creiamo valore di lungo termine per i pazienti, le comunità e le future generazioni".
In occasione della pubblicazine dei conti 2025 a fine aprile, Chiesi aveva annunciato una transizione della leadership, dato che Giuseppe Accogli, dopo un mandato triennale, ha lasciato l'azienda per intraprendere una nuova opportunità professionale. Il CFO Jean-Marc Bellemin è stato nominato CEO ad interim del Gruppo (mantenendo al contempo il ruolo attuale di CFO), mentre è in corso un processo di selezione per individuare il candidato più adatto alla prossima fase.
(Teleborsa) 20-05-2026 13:41