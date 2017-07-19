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Goldman Sachs riduce previsioni prezzo petrolio dopo l'accordo Usa-Iran
(Teleborsa) - Il memorandum di intesa raggiunto nel fine settimana tra Stati Uniti e Iran che porterebbe alla riapertura dello Stretto di Hormuz in seguito alla firma prevista per venerdì, porta Goldman Sachs ad abbassare le previsioni sui prezzi del petrolio.
La banca d'affari ha ridotto le sue previsioni sul Brent per il quarto trimestre 2026 a 80 dollari al barile, rispetto ai 90 dollari stimati meno di una settimana fa, e la previsione media per il 2027 a 75 dollari dagli 80 dollari precedenti. Per il WTI si prevede ora una media di 75 dollari al barile nel quarto trimestre 2026 e di 70 dollari nel 2027.
Il broker prevede ora che le esportazioni dal Golfo Persico si normalizzino ai livelli pre-bellici entro la fine di luglio, un mese prima rispetto alla precedente ipotesi di fine agosto. Ciò, ha spiegato GS, riduce il valore equo del greggio per quei periodi di circa 10 e 5 dollari al barile, rispettivamente.
Tuttavia, hanno sottolineato gli analisti, i rischi legati alle ipotesi di ripresa dell'offerta sono "bidirezionali". Sul fronte positivo, i flussi dal Golfo sono già saliti a una stima di 11 milioni di barili al giorno, e che raggiungere i livelli di esportazione pre-bellici richiederebbe solo un aumento di 1,2 milioni di barili al giorno nei flussi attraverso Hormuz, portandoli al 70% dei volumi pre-bellici. Sul fronte negativo, una ripresa delle ostilità regionali o attacchi alle petroliere "potrebbero mantenere gli armatori in una posizione di avversione al rischio", la bonifica dai mine potrebbe richiedere tempi significativi, e l'Iran potrebbe decidere di chiudere nuovamente lo Stretto qualora i colloqui nucleari più ampi dovessero fallire, hanno affermato gli strategisti.
Complessivamente, per la banca d'affari, i rischi per le previsioni sui prezzi rimangono orientati al rialzo. In uno scenario in cui Hormuz rimane bloccato fino al 2027, il Brent potrebbe superare i 130 dollari alla fine del 2026 e attestarsi in media a 105 dollari l'anno successivo.
Invece, in uno scenario di ripresa anticipata delle esportazioni, perdite di domanda più persistenti e un'offerta più robusta, il Brent potrebbe attestarsi in media a poco meno di 70 dollari nel quarto trimestre 2026 e al di sotto dei 60 dollari nel 2027.
(Teleborsa) 16-06-2026 13:18
La banca d'affari ha ridotto le sue previsioni sul Brent per il quarto trimestre 2026 a 80 dollari al barile, rispetto ai 90 dollari stimati meno di una settimana fa, e la previsione media per il 2027 a 75 dollari dagli 80 dollari precedenti. Per il WTI si prevede ora una media di 75 dollari al barile nel quarto trimestre 2026 e di 70 dollari nel 2027.
Il broker prevede ora che le esportazioni dal Golfo Persico si normalizzino ai livelli pre-bellici entro la fine di luglio, un mese prima rispetto alla precedente ipotesi di fine agosto. Ciò, ha spiegato GS, riduce il valore equo del greggio per quei periodi di circa 10 e 5 dollari al barile, rispettivamente.
Tuttavia, hanno sottolineato gli analisti, i rischi legati alle ipotesi di ripresa dell'offerta sono "bidirezionali". Sul fronte positivo, i flussi dal Golfo sono già saliti a una stima di 11 milioni di barili al giorno, e che raggiungere i livelli di esportazione pre-bellici richiederebbe solo un aumento di 1,2 milioni di barili al giorno nei flussi attraverso Hormuz, portandoli al 70% dei volumi pre-bellici. Sul fronte negativo, una ripresa delle ostilità regionali o attacchi alle petroliere "potrebbero mantenere gli armatori in una posizione di avversione al rischio", la bonifica dai mine potrebbe richiedere tempi significativi, e l'Iran potrebbe decidere di chiudere nuovamente lo Stretto qualora i colloqui nucleari più ampi dovessero fallire, hanno affermato gli strategisti.
Complessivamente, per la banca d'affari, i rischi per le previsioni sui prezzi rimangono orientati al rialzo. In uno scenario in cui Hormuz rimane bloccato fino al 2027, il Brent potrebbe superare i 130 dollari alla fine del 2026 e attestarsi in media a 105 dollari l'anno successivo.
Invece, in uno scenario di ripresa anticipata delle esportazioni, perdite di domanda più persistenti e un'offerta più robusta, il Brent potrebbe attestarsi in media a poco meno di 70 dollari nel quarto trimestre 2026 e al di sotto dei 60 dollari nel 2027.
(Teleborsa) 16-06-2026 13:18