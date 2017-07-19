Sei in: Home page › Notizie e Formazione › Teleborsa › economia
Golden Goose, fondo cinese HSG rileva la maggioranza. Temasek e Permira in minoranza
(Teleborsa) - Golden Goose, azienda italiana del lusso che lo scorso anno ha annullato la sua attesa quotazione a Piazza Affari, ha annunciato che HSG, società internazionale di venture capital e private equity, acquisirà una quota di maggioranza nel Gruppo, mentre Temasek, società globale di investimento, e un fondo gestito dal suo asset manager interamente controllato, True Light Capital, rileveranno una partecipazione di minoranza. I fondi gestiti da Permira hanno parzialmente realizzato l'investimento in Golden Goose e manterranno una partecipazione di minoranza nel Gruppo. I termini finanziari dell'operazione non sono stati resi noti.
Dal 2020, il Gruppo ha registrato risultati finanziari in continuo progresso, con una crescita dei ricavi da 266 milioni nel 2020 a 655 milioni di euro nel 2024. Nei 9 mesi conclusi a fine settembre 2025, il Gruppo ha registrato una crescita a doppia cifra in tutte le aree geografiche. I ricavi sono aumentati del 13% su base annua, trainati da un incremento del 21% del canale DTC e dall'espansione della rete retail, che ha raggiunto 227 negozi diretti (DOS), rispetto ai 97 del 2019.
Facendo leva sull'esperienza dei nuovi investitori e sul loro track record negli investimenti in brand internazionali del lusso e nella tecnologia - tra cui Moncler ed Ermenegildo Zegna, da parte di Temasek, Pop Mart, RedNote e Marshall, da parte di HSG -, i nuovi partner supporteranno le ambizioni internazionali di Golden Goose come azienda di lusso globale di nuova generazione, preservando e continuando a investire nelle radici "Made in Italy" del Gruppo.
Silvio Campara continuerà a guidare il Gruppo come Amministratore Delegato, insieme all'attuale leadership team. Marco Bizzarri, attualmente Direttore Non Esecutivo del Consiglio di Amministrazione di Golden Goose, diventerà Presidente Non Esecutivo. Marco Bizzarri porta con sé un'esperienza significativa nel settore, acquisita attraverso la guida di marchi di lusso affermati a livello globale - tra cui Gucci, Bottega Veneta e Kering - e svolgerà un ruolo importante nell'accelerare la prossima fase di espansione globale di Golden Goose.
"Siamo entusiasti di accogliere HSG e Temasek come partner strategici di Golden Goose per rafforzare ulteriormente le nostre ambizioni di crescita globale come brand internazionale di riferimento nel lusso - ha commentato Campara - Il loro investimento rappresenta una conferma del successo del nostro modello, posizionato all'intersezione tra lusso, lifestyle e sportswear, e amato da una community globale di Dreamers in continua crescita. Grazie alla loro esperienza nel far scalare leader internazionali nel settore del lusso e nel business in generale, HSG e Temasek ci aiuteranno a cogliere nuove opportunità".
"In un contesto complicato per il settore del lusso nel 2024 e 2025, Silvio e il suo talentuoso team hanno continuato a generare risultati robusti e una crescita sana, dimostrando che Golden Goose è un brand capace di resistere alla prova del tempo - hanno detto Francesco Pascalizi e Tara Alhadeff, Partner di Permira - Questa transazione con HSG e Temasek è la prova sia del successo di Golden Goose, sia delle sue ambizioni future di continua crescita globale e di innovazione".
L'attuale aspettativa preliminare è che il perfezionamento dell'operazione avvenga entro l'estate 2026. Golden Goose prevede che le Senior Secured Floating Rate Notes con scadenza 2031, per complessivi 480 milioni di euro, saranno interamente rimborsate alla data di perfezionamento dell'operazione o in prossimità della stessa, al relativo prezzo di rimborso applicabile al momento del rimborso, oltre agli interessi maturati e non pagati.
(Teleborsa) 19-12-2025 18:53
Titoli citati nella notizia
|Nome
|Prezzo Ultimo Contratto
|Var %
|Ora
|Min oggi
|Max oggi
|Apertura
|Moncler
|56,52
|-1,26
|17.35.08
|56,34
|57,64
|57,44