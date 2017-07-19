Dati
    Pagine
      Documenti
        Notizie
          Glossario
            EN
             
            Notizie Teleborsa

            Giorgetti, se crisi si risolve spazi per famiglia in manovra

            News Image (Teleborsa) - "Se la situazione internazionale si "dovesse risolvere in senso positivo, si aprirebbero degli spazi significativi da poter utilizzare nei confronti della politica della famiglia che è una costante della nostra azione in questi anni di governo". Lo ha detto il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, in videocollegamento al Festival umano tutto intero, promosso dal network Ditelo sui tetti parlando della prossima legge di bilancio.

            "Ho ascoltato le proposte delle famiglie molto numerose. Dobbiamo segnarcelo in rosso da ricordare perché è una cosa giusta da fare e sicuramente non è di quelle che scassano il conti" non essendo molte queste famiglie.

            Situazione internazionale c            he dovrebbe andare verso una normalizzazione visto che proprio in queste ore Usa e Iran hanno firmato elettronicamente il memorandum of understanding per mettere fine alla guerra.


            (Teleborsa) 18-06-2026 09:21


            Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.

            Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.


            Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.