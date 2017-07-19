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Giappone, vira in positivo l'attività del settore servizi a luglio
(Teleborsa) - L'indice sull'attività del settore terziario, elaborato dal Ministero dell'economia e dell'industria, ha registrato a luglio un aumento dello 0,4% su base mensile a fronte del -0,2% di giugno e del +0,3% stimato dagli analisti.
Il dato grezzo registra su base annua un incremento del 2,3% dopo il +2,5% del mese precedente.
(Teleborsa) 15-09-2026 08:46
Il dato grezzo registra su base annua un incremento del 2,3% dopo il +2,5% del mese precedente.
(Teleborsa) 15-09-2026 08:46