Giappone, produzione industriale dicembre frena come da attese
(Teleborsa) - Frena come previsto la produzione delle fabbriche giapponesi a dicembre. Secondo la stima definitiva del Ministero del Commercio Internazionale e dell'Industria giapponese (METI), l'indice destagionalizzato della produzione industriale è sceso dello 0,1% su mese, come previsto nella stima preliminare e dagli analisti. A novembre si era registrata una discesa del 2,7%.
Su base annuale il dato non destagionalizzato della produzione è in aumento del 2,6%.
Le consegne registrano una discesa mensile dell'1,6%, mentre le scorte crescono dello 0,9%.
La ratio scorte/vendite evidenzia una variazione pari a +1,6%.
(Teleborsa) 16-02-2026 08:25
