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Giappone, leading indicator febbraio rivisto al rialzo a 113,3 punti
(Teleborsa) - Rivisto al rialzo il leading indicator giapponese di febbraio a 113,3 punti rispetto alla stima preliminare di 112,4 punti, risultando al di sopra dei 112 punti del mese precedente (dato rivisto da 112,1). Lo rende noto il Cabinet Office del Giappone nella sua lettura definitiva.
Nello stesso periodo l'indice coincidente sulle condizioni attuali viene indicato a 116,3 punti dai 118,1 di gennaio, mentre l'indice differito (lagging index) sulle condizioni future sale a 113,1 punti dai 112,8 punti precedenti.
(Teleborsa) 27-04-2026 07:36
Nello stesso periodo l'indice coincidente sulle condizioni attuali viene indicato a 116,3 punti dai 118,1 di gennaio, mentre l'indice differito (lagging index) sulle condizioni future sale a 113,1 punti dai 112,8 punti precedenti.
(Teleborsa) 27-04-2026 07:36