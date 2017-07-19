Dati
    Pagine
      Documenti
        Notizie
          Glossario
            EN
             
            Notizie Teleborsa

            Giappone, leading indicator febbraio rivisto al rialzo a 113,3 punti

            News Image (Teleborsa) - Rivisto al rialzo il leading indicator giapponese di febbraio a 113,3 punti rispetto alla stima preliminare di 112,4 punti, risultando al di sopra dei 112 punti del mese precedente (dato rivisto da 112,1). Lo rende noto il Cabinet Office del Giappone nella sua lettura definitiva.

            Nello stesso periodo l'indice coincidente sulle condizioni attuali viene indicato a 116,3 punti dai 118,1 di gennaio, mentre l'indice differito (lagging index) sulle condizioni future sale a 113,1 punti dai 112,8 punti precedenti.

            (Teleborsa) 27-04-2026 07:36


            Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.

            Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.


            Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.