Sei in: Home page › Notizie e Formazione › Teleborsa › economia
Giappone, fiducia consumatori sale a sorpresa a gennaio
(Teleborsa) - Sale, contro attese di un peggioramento, il sentiment dei consumatori giapponesi. Secondo quanto comunicato dall'Istituto di ricerca economica e sociale del Cabinet Office giapponese, l'indice di fiducia si è attestato a gennaio 2026 a 37,9 punti dai 37,2 di dicembre, risultando inferiore alle attese degli analisti che erano per un lieve calo a 37,1 punti.
All'andamento dell'indice hanno concorso l'aumento delle aspettative sui redditi (+0,7 punti), sullo stile di vita (+0,9 punti), sull'occupazione (+0,9 punti) e le intenzioni di spesa di beni durevoli (+0,2 punti).
L'indice resta ancora al di sotto della soglia di 50 punti, evidenziando la persistenza di un clima negativo fra le famiglie del Sol Levante.
(Teleborsa) 29-01-2026 07:43
All'andamento dell'indice hanno concorso l'aumento delle aspettative sui redditi (+0,7 punti), sullo stile di vita (+0,9 punti), sull'occupazione (+0,9 punti) e le intenzioni di spesa di beni durevoli (+0,2 punti).
L'indice resta ancora al di sotto della soglia di 50 punti, evidenziando la persistenza di un clima negativo fra le famiglie del Sol Levante.
(Teleborsa) 29-01-2026 07:43