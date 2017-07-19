Sei in: Home page › Notizie e Formazione › Teleborsa › economia
Giappone, fiducia consumatori a novembre sale a 37,5 punti più delle attese
(Teleborsa) - Migliora più delle attese il sentiment dei consumatori giapponesi. Secondo quanto comunicato dall'Istituto di ricerca economica e sociale del Cabinet Office giapponese, l'indice di fiducia si è attestato a novembre a 37,5 punti dai 35,8 di settembre, risultando superiore alle attese degli analisti che erano per una salita fino a 36,2 punti.
All'andamento dell'indice hanno concorso l'aumento delle aspettative sui redditi (+1 punti), sullo stile di vita (+1,9 punti), sull'occupazione (+1,6 punti) e le intenzioni di spesa di beni durevoli (+2 punti).
L'indice resta ancora al di sotto della soglia di 50 punti, evidenziando la persistenza di un clima negativo fra le famiglie del Sol Levante.
(Teleborsa) 02-12-2025 07:48
All'andamento dell'indice hanno concorso l'aumento delle aspettative sui redditi (+1 punti), sullo stile di vita (+1,9 punti), sull'occupazione (+1,6 punti) e le intenzioni di spesa di beni durevoli (+2 punti).
L'indice resta ancora al di sotto della soglia di 50 punti, evidenziando la persistenza di un clima negativo fra le famiglie del Sol Levante.
(Teleborsa) 02-12-2025 07:48