Giappone, cresce l'attività manifatturiera a gennaio
(Teleborsa) - Migliora l'attività della manifattura in Giappone a gennaio. L'indice PMI manifatturiero, pubblicato da Markit ed elaborato da Jibun Bank, indica un valore di 51,5 punti, rispetto ai 50,5 punti di dicembre.
Il dato è in linea con le aspettative degli analisti.
L'indicatore si conferma così al di sopra della soglia critica dei 50 punti, denotando espansione dell'attività.
(Teleborsa) 02-02-2026 07:36
