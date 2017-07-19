Dati
            Notizie Teleborsa

            Giappone, cresce l'attività manifatturiera a gennaio

            News Image (Teleborsa) - Migliora l'attività della manifattura in Giappone a gennaio. L'indice PMI manifatturiero, pubblicato da Markit ed elaborato da Jibun Bank, indica un valore di 51,5 punti, rispetto ai 50,5 punti di dicembre.

            Il dato è in linea con le aspettative degli analisti.

            L'indicatore si conferma così al di sopra della soglia critica dei 50 punti, denotando espansione dell'attività.

            (Teleborsa) 02-02-2026 07:36


