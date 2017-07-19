Dati
            Germania, prezzi ingrosso gennaio +1,2% a/a e +0,9% m/m

            News Image (Teleborsa) - Aumentano i prezzi all'ingrosso in Germania, che registrano a gennaio un +1,2% su base annua, in linea con il dato del mese precedente. Lo annuncia l'Ufficio Federale di Statistica tedesco (Destatis).

            I prezzi all'ingrosso su base mensile salgono dello 0,9%, contro attese per un aumento dello 0,1% e il -0,2% di dicembre.

            (Teleborsa) 13-02-2026 08:10


