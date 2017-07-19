Dati
            Germania, prezzi alla produzione stabili a novembre contro le attese

            News Image (Teleborsa) - Stabili contro le attese i prezzi alla produzione in Germania. Secondo l'Ufficio Federale di Statistica tedesco, i prezzi all'industria hanno registrato a novembre una variazione nulla, dopo il +0,1% del mese precedente, inferiore al +0,1% stimato dagli analisti.

            Su base annuale, i prezzi hanno segnato una variazione negativa del 2,3%, dopo il -1,8% di ottobre, superiore anche alle attese che prevedevano un -2,2%.

            I prezzi dell'energia sono crollati del 9% su base annuale, mentre sono aumentati dello 0,2% a livello mensile.

            (Teleborsa) 19-12-2025 08:15


