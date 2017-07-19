Sei in: Home page › Notizie e Formazione › Teleborsa › economia
Germania, indice Zew scende a sorpresa a 58,3 punti a febbraio
(Teleborsa) - Scende inaspettatamente l'indice ZEW tedesco a febbraio 2026. L'indice anticipatore è sceso, infatti, a 58,3 punti dai 59,6 punti di gennaio.
Il dato, elaborato dall'Istituto di ricerca tedesco ZEW Institute, è inferiore alle attese degli analisti che stimavano un aumento fino a 65,8 punti.
Migliorano, invece, le aspettative sulle condizioni attuali che si portano a -65,9 punti da -72,7 punti, meno delle attese (-65,7 punti).
(Foto: Increa - stock.adobe.com (ex Fotolia.it))
(Teleborsa) 17-02-2026 11:04
