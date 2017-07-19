Dati
            Germania, indice GfK gennaio delude le attese e scende a -26,9

            News Image (Teleborsa) - Delude le attese la fiducia dei consumatori tedeschi nel mese di gennaio 2026. L'indice GFK, in base al sondaggio condotto questo mese, evidenzia un valore pari a -26,9 punti, rispetto al -23,4 di dicembre. Gli analisti stimavano un leggero miglioramento del sentiment a -23 punti.

            "Il clima di fiducia dei consumatori in Germania è deludente a fine anno: mentre le aspettative economiche sono stagnanti, sia le aspettative di reddito che la propensione all'acquisto sono in calo. Dato che la propensione al risparmio risulta essere in netto aumento, l'indicatore del clima dei consumatori prevede un calo significativo di 3,5 punti, attestandosi a -26,9 punti, per il primo mese del 2026 rispetto al mese precedente (dato rivisto -23,4 punti)", si legge in una nota del NIQ/GfK e del Nuremberg Institute for Market Decisions (NIM).

            (Teleborsa) 19-12-2025 08:24


