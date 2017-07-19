Dati
            Germania, crescono i prezzi import/export a gennaio

            News Image (Teleborsa) - Crescono i prezzi import in Germania a gennaio. Il dato, comunicato l'Ufficio Federale di Statistica della Germania (DESTATIS), ha registrato una variazione positiva pari a +1,1% su mese, dopo il -0,1% del mese precedente, migliore del +0,6% stimato dagli analisti.

            Su base annuale si registra, invece, un decremento del 2,3% come nel mese precedente.

            Per quanto riguarda i prezzi alle esportazioni, si è registrato un incremento dello 0,2% su anno e una variazione nulla rispetto al mese precedente.

            (Teleborsa) 27-02-2026 08:40


