Dati
    Pagine
      Documenti
        Notizie
          Glossario
            EN
             
            Notizie Teleborsa

            Germania, a novembre produzione industriale rallenta meno nelle attese a +0,8% su mese

            void image (Teleborsa) - Rallenta meno delle attese la produzione industriale tedesca a novembre. Secondo l'Ufficio di statistica tedesco Destatis, la produzione industriale ha evidenziato un aumento mensile dello 0,8%, dopo il +2,0% di ottobre, rivisto da +1,8%. Le stime degli analisti erano per un decremento dello 0,6%.

            Su base annua si evidenzia un aumento dello 0,8% dal +1,0% del mese precedente.

            Il dato che esclude l'energia e le costruzioni registra un incremento del 2,1% su base mensile. La produzione di energia è calata del 7,8%.




            (Foto: Increa - stock.adobe.com (ex Fotolia.it))

            (Teleborsa) 09-01-2026 08:53


            Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.

            Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.


            Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.