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            Germania, a giugno indice ZEW balza a +10,5 punti e fa meglio delle attese

            void image (Teleborsa) - Migliora l'indice ZEW tedesco a giugno. L'indice anticipatore è balzato infatti a +10,5 punti dai -10,2 punti di maggio.

            Il dato, elaborato dall'Istituto di ricerca tedesco ZEW Institute, è anche migliore delle attese degli analisti che stimavano un miglioramento ben più contenuto a -5,8 punti.

            Peggiorano invece le aspettative sulle condizioni attuali che si portano a -81 punti da -77,8 punti del mese precedente, risultando peggiori delle attese (-77,5 punti).

            Recupera anche l'indicatore relativo alla Zona Euro, che si è portato a +9,5 punti da -9,1 punti di maggio (meglio anche dei -7,2 del consensus).

            (Foto: Increa - stock.adobe.com (ex Fotolia.it))

            (Teleborsa) 16-06-2026 11:24


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