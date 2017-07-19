Dati
            Gas, indice IGI scende a 35,94 euro/MWh

            News Image (Teleborsa) - Il valore dell'indice IGI (Italian Gas Index) per il 10 febbraio è pari a 35,94 euro/MWh, in netto calo rispetto al 9 febbraio attestatosi a 38,89 €/MWh.

            L'indice, calcolato giornalmente dal Gestore dei Mercati Energetici – GME, fornisce uno strumento di interpretazione e valutazione delle dinamiche osservate sui mercati del gas in Italia e si propone come un riferimento trasparente e replicabile dagli operatori, per operazioni di hedging e/o per contratti di fornitura.

            (Teleborsa) 10-02-2026 11:35


