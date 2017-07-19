Dati
            Gas, indice IGI sale a 45,13 euro/MWh

            News Image (Teleborsa) - Il valore dell'indice IGI (Italian Gas Index) per il 27 gennaio è pari a 45,13 euro/MWh, in rialzo rispetto al 26 gennaio attestatosi a 45,00 euro/MWh.

            L'indice, calcolato giornalmente dal Gestore dei Mercati Energetici – GME, fornisce uno strumento di interpretazione e valutazione delle dinamiche osservate sui mercati del gas in Italia e si propone come un riferimento trasparente e replicabile dagli operatori, per operazioni di hedging e/o per contratti di fornitura.

            (Teleborsa) 27-01-2026 09:12


