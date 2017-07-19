Sei in: Home page › Notizie e Formazione › Teleborsa › economia
Gas, indice IGI sale a 31,51 euro/MWh
(Teleborsa) - Il valore dell'indice IGI (Italian Gas Index) per il 30 dicembre è pari a 31,51 €/MWh, in rialzo rispetto al 29 dicembre attestatosi a 30,20 €/MWh.
L'indice, calcolato giornalmente dal Gestore dei Mercati Energetici – GME, fornisce uno strumento di interpretazione e valutazione delle dinamiche osservate sui mercati del gas in Italia e si propone come un riferimento trasparente e replicabile dagli operatori, per operazioni di hedging e/o per contratti di fornitura.
(Teleborsa) 30-12-2025 10:56
