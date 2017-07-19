Sei in: Home page › Notizie e Formazione › Teleborsa › economia
Gas, indice IGI in calo a 33,6 euro/MWh
(Teleborsa) - Il valore dell'indice IGI (Italian Gas Index) per il 17 febbraio è pari a 33,60 euro/MWh, in netto calo rispetto al 16 febbraio attestatosi a 35,24 euro/MWh.
L'indice, calcolato giornalmente dal Gestore dei Mercati Energetici – GME, fornisce uno strumento di interpretazione e valutazione delle dinamiche osservate sui mercati del gas in Italia e si propone come un riferimento trasparente e replicabile dagli operatori, per operazioni di hedging e/o per contratti di fornitura.
(Teleborsa) 17-02-2026 09:14
