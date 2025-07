FS, Accordo FS–UZ per lo sviluppo ferroviario e la ricostruzione dell'Ucraina

(Teleborsa)

(Teleborsa) - Sviluppo diper favorire la mobilità, ilinternazionale edel settore del trasporto e consulenza per lo sviluppo di un'infrastruttura ferroviaria moderna e resiliente.Questi i principali punti chiave delfirmato dall'che avrà l'obiettivo, non vincolante, di esplorare opportunità di collaborazione nell'arco dei prossimi due anni.L'accordo è stato firmato in occasione della, l'appuntamento annuale che riunisce governi, istituzioni internazionali e attori del settore privato dedicato al sostegno della ripresa e della ricostruzione dell'Ucraina, quest'anno ospitata a Roma.Per garantire la concreta attuazione delle iniziative, sarà istituitocon rappresentanti di entrambe le Ferrovie, che si riunirà almeno quattro volte all'anno. In parallelo alla firma del MoC, il Gruppo FS si impegna a sottoscrivere una lettera di intenti riguardante la fornitura di divise ed equipaggiamento per il personale ferroviario ucraino.Con questa iniziativa, il Gruppo FS, contribuendo a rafforzare i legami ferroviari e industriali tra i due Paesi e favorendo la ripresa economica e sociale del territorio ucraino.11-07-2025 16:56