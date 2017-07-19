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Francia, peggiora la fiducia delle imprese manifatturiere a marzo
(Teleborsa) - Risulta in calo oltre le previsioni la fiducia delle imprese manifatturiere francesi nel mese di marzo. Il relativo indice, calcolato dall'Ufficio Statistico Nazionale francese (INSEE), si attesta a 99 punti, rispetto ai 102 del mese precedente e contro i 100 delle attese.
Fra gli altri settori, il sentiment nei servizi resta stabile a 96 punti, mentre il clima nel commercio al dettaglio sale a 99 punti da 98.
Il sentiment complessivo delle imprese resta stabile a 97 punti, mentre i giudizi sulla situazione occupazionale sale a 94 punti da 93.
(Foto: Anthony Choren su Unsplash)
(Teleborsa) 26-03-2026 12:16
Fra gli altri settori, il sentiment nei servizi resta stabile a 96 punti, mentre il clima nel commercio al dettaglio sale a 99 punti da 98.
Il sentiment complessivo delle imprese resta stabile a 97 punti, mentre i giudizi sulla situazione occupazionale sale a 94 punti da 93.
(Foto: Anthony Choren su Unsplash)
(Teleborsa) 26-03-2026 12:16