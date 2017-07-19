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Francia, inflazione di agosto conferma accelerazione al 2,4% annuo
(Teleborsa) - Confermata in accelerazione l'inflazione in Francia nel mese di agosto. Secondo l'Istituto Statistico Nazionale Francese (INSEE), l'inflazione si è attestata al 2,4% su base annuale, come stimato nella lettura preliminare e contro il +2,1% di luglio.
Su base mensile, i prezzi al consumo sono aumentati dello 0,7%, come la prima lettura, dopo il +0,6% registrato nel mese precedente.
Il dato armonizzato, una misura utilizzata dalla BCE, ha registrato una variazione pari a +2,6% su base annua, rispetto al +2,7% della stima preliminare, e in progresso rispetto al +2,4% di luglio, mentre su base mensile l'inflazione armonizzata evidenzia una variazione positiva dello 0,7%, dopo il +0,8% della prima lettura (era +0,6% nel mese precedente).
(Foto: Anthony Choren su Unsplash)
(Teleborsa) 15-09-2026 10:16
Su base mensile, i prezzi al consumo sono aumentati dello 0,7%, come la prima lettura, dopo il +0,6% registrato nel mese precedente.
Il dato armonizzato, una misura utilizzata dalla BCE, ha registrato una variazione pari a +2,6% su base annua, rispetto al +2,7% della stima preliminare, e in progresso rispetto al +2,4% di luglio, mentre su base mensile l'inflazione armonizzata evidenzia una variazione positiva dello 0,7%, dopo il +0,8% della prima lettura (era +0,6% nel mese precedente).
(Foto: Anthony Choren su Unsplash)
(Teleborsa) 15-09-2026 10:16