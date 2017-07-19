Sei in: Home page › Notizie e Formazione › Teleborsa › economia
Fisco, Leo: pensiamo a decreto omnibus a completamento riforma
(Teleborsa) - Sul fronte fiscale "dobbiamo fare una riforma, ma con risorse ben definite, senza far salti nel buio". Lo ha detto il viceministro all'Economia, Maurizio Leo, nel suo intervento a Telefisco 2026, illustrando i prossimi step della riforma fiscale e annunciando: "poi a completamento della nostra riforma pensiamo a un decreto omnibus", sempre "compatibilmente con le risorse perché noi dobbiamo essere attenti ai conti pubblici".
Leo ha aggiunto: "Abbiamo già presentato in Consiglio dei ministri un decreto legislativo che tocca i tributi locali, ma poi abbiamo in animo di portare avanti altri due decreti legilativi: uno sui giochi fisici e uno sulla giustizia tributaria"
Sull'iperammortamento "oggi il perimetro è ben delimitato perché si parla solo di imprese, ossia d'interventi fatti in ambito europeo, nello spazio economico europeo", ma "stiamo lavorando con l'obiettivo di eliminare queste limitazioni territoriali" e "fare in modo che, indipendentemente da dove viene effettuato l'investimento e quindi se l'investimento avviene anche al di fuori di quello che è il perimetro dell'Unione europeo, quell'investimento è premiato, nel senso di poter fruire dell'iperammortamento".
"Questa - ha spiegato - è una misura sui cui stiamo lavorando e penso che, se tutto andrà secondo le nostre aspettative, dovremmo inserire nel prossimo provvedimento legislativo".
(Teleborsa) 05-02-2026 10:39
