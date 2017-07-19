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            Notizie Teleborsa

            Ex Ilva: il governo riconvoca sindacati mercoledì a Palazzo Chigi

            News Image (Teleborsa) - Il governo ha riconvocato i sindacati a Palazzo Chigi sulla ex Ilva mercoledì 16 settembre alle ore 10, secondo quanto si apprende da fonti sindacali.

            La convocazione arriva dopo lo sciopero di 24 ore proclamato dai sindacati all'ex Ilva di Taranto contro la conferma dello stop dell'area a caldo. Fim, Fiom, Uilm e Usb hanno chiesto garanzie occupazionali, tutela del reddito e un piano industriale, alla luce del rischio di circa 2.500 licenziamenti e del possibile coinvolgimento di oltre 15.000 lavoratori tra diretti, Ilva in As e indotto.

            (Teleborsa) 14-09-2026 20:31


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