Dati
    Pagine
      Documenti
        Notizie
          Glossario
            EN
             
            Notizie Teleborsa

            Eurozona, prezzi produzione accelerano a gennaio

            News Image (Teleborsa) - Accelerano i prezzi alla produzione della Zona Euro. Nel mese di gennaio, il dato ha registrato un aumento dello 0,7% su base mensile, oltre le attese (+0,2%), dopo il -0,3% del mese precedente.

            Secondo l'Ufficio di Statistica dell'Unione Europea (Eurostat), il dato registra un decremento su base annuale del 2,1%, rispetto al -2,0% di dicembre, a fronte del -2,7% atteso.

            I prezzi nell'intera Unione Europea (EU27) segnano un aumento dello 0,8% su base congiunturale e un calo dell'1,9% tendenziale.

            (Foto: Clayton Cardinalli su Unsplash)

            (Teleborsa) 04-03-2026 11:52


            Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.

            Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.


            Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.