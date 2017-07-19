Dati
            Notizie Teleborsa

            Eurozona, occupazione 4° trimestre +0,2% t/t +0,7% a/a

            News Image (Teleborsa) - Nel 4° trimestre del 2025, l'occupazione nell'Eurozona è salita dello 0,2% in linea con il trimestre precedente. Il dato è stato reso noto dall'Istituto di Statistica dell'Unione Europea (Eurostat) e risulta superiore alle previsioni degli analisti (+0,1%).

            A livello tendenziale l'occupazione è cresciuta dello 0,7%, ad un ritmo più forte rispetto al +0,6% del trimestre precedente e a quello atteso dal consensus (+0,6%).

            Nell'intera Unione Europea il numero degli occupati è salito dello 0,2% su base trimestrale, registrando una variazione positiva dello 0,7% a livello tendenziale.

            (Teleborsa) 13-02-2026 11:25


