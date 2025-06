Estate 2025 promossa da Confindustria AIDIT

(Teleborsa)

(Teleborsa) - Ilha registrato unasecondo l'che ha interpellato le agenzie di viaggi aderenti. Ilad un andamento contraddistinto dspesa controllata e forte prenotazione anticipata nel tentativo di circoscrivere gli aumenti di prezzo. Un andamento cheMa non tutti hanno registrato un trend positivo. C'è anche unall'appello di mid term del booking.Quasi la metà degli operatori segnala, segno di un mercato che richiede costante aggiornamento e capacità di adattamento.Per le mete più richieste, cioè quelle di corto/medio raggio, il budget destinato per singolo dossier (una pratica = 2,5 persone) ha un'incidenza maggiore (48,6%) nella fascia 2-3mila euro mentre il 32,9% si colloca fra 3-5mila euro. E ancora,mentre non supera i 5mila euro per il 32,2%. Il 4,6% dei viaggiatori ha potuto concedersi una spesa di oltre 10mila euro per le vacanze estive 2025.?Il balneare italiano merita una riflessione a parte:. Infatti, il 73,5% lo ha prenotato fra i 30 e i 120 giorni prima della partenza con una percentuale del 15,3% arrivata addirittura con oltre 120 giorni di anticipo. In merito agli elementi discriminanti sull'acquisto di un pacchetto turistico, risulta sempre più fondamentale "La prossimità dell'aeroporto rispetto al domicilio".Osservando la geografia vacanziera, ilCon la Puglia a fare la parte del leone, seguita da Sardegna, Calabria, Sicilia e Campania. Per il medio raggio le scelte dei viaggiatori hanno premiato Egitto, Grecia e Spagna, seguito dalle crociere nel Mediterraneo Occidentale e Orientale. Sul lungo raggio, le richieste per gli Stati Uniti battono ancora tutti seguiti da Giappone, Thailandia, Indonesia, Zanzibar, Tanzania e Caraibi.Certamente tra le tendenze di spicco c'è l'affermazione dell'advance booking: se le crociere si confermano prodotto tradizionalmente a prenotazione anticipata di almeno 120 giorni, le vendite di corto e medio raggio presentano un netto ridimensionamento del last minute. Quasie il 37,6% in un periodo che supera i tre mesi dalla data di partenza. Nel complesso, il voto finale degli esami di mid term della stagione clou delle vacanze per gli italiani è un 7: una buona preparazione, con margini di crescita.L'acuirsi delle instabilità geopolitiche delle ultime settimane rappresentano certamente una preoccupante minaccia, ma il clima del trade resta fiducioso., per accertarsi che le positive premesse del primo semestre, risultino poi effettivamente confermate.23-06-2025 18:35