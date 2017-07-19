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            Notizie Teleborsa

            Electrolux: Urso convoca tavolo il 25 maggio

            News Image (Teleborsa) - Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha convocato lunedì 25 maggio alle ore 15.00, presso Palazzo Piacentini, un tavolo sulla vertenza Electrolux, alla luce dell'annuncio degli esuberi e del piano di riorganizzazione industriale presentato dalla multinazionale di elettrodomestici.

            All'incontro - spiega la nota - saranno presenti i rappresentanti dell'azienda e le organizzazioni sindacali, insieme ai rappresentanti delle Regioni in cui sono presenti gli stabilimenti del gruppo: Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Marche e Veneto.

            Il tavolo ha l'obiettivo di approfondire le ricadute occupazionali e industriali della vertenza e di esaminare le possibili azioni a tutela dei lavoratori e della continuità produttiva.

            (Teleborsa) 12-05-2026 10:23


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