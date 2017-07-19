Dati
    Pagine
      Documenti
        Notizie
          Glossario
            EN
             
            Notizie Teleborsa

            Edifici pubblici e strade, Mit: 4,8 milioni per piccoli interventi sui territori

            News Image (Teleborsa) - Il ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini, ha firmato un decreto con cui vengono assegnati complessivamente 4.814.728 euro ad interventi di costruzione, sistemazione, manutenzione e completamento di edifici pubblici statali e altri immobili demaniali, ovvero di strade urbane.

            In particolare, le risorse sono così ripartite: euro 1.000.000,00 per interventi supplementari e di completamento del Palazzetto dello Sport di Montegranaro (FM); euro 1.871.728,00 per la messa in sicurezza e l'adeguamento di alcune strade compreso il ripristino l'efficientamento dei sottoservizi su di esse insistenti del centro urbano di Pantelleria (TP); euro 1.943.000,00 per la ristrutturazione e riqualificazione dell'immobile destinato a Galleria d'Arte Contemporanea e Biblioteca d'Arte specializzata in uso all'Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria (RC).

            (Teleborsa) 19-12-2025 15:12


            Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.

            Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.


            Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.