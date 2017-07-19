Dati
            Dombrovskis: economia UE crescerà a "ritmo moderato", mentre l'euro digitale punta all'autonomia

            News Image (Teleborsa) - Intervenendo al Parlamento europeo durante il dibattito sulla Relazione annuale della Bce, il commissario all'Economia Valdis Dombrovskis ha delineato una prospettiva favorevole per il futuro prossimo dell'Unione. Secondo il commissario, l'economia dell'Eurozona e dell'UE "continuerà a crescere a un ritmo moderato nei prossimi due anni", inserendosi in un quadro congiunturale definito complessivamente "incoraggiante".

            Dombrovskis ha spiegato che la crescita sarà sostenuta da tre fattori chiave: "un mercato del lavoro robusto", il costante calo dell'inflazione e "condizioni di finanziamento in miglioramento".

            Parallelamente alla tenuta economica, il commissario ha ribadito l'urgenza di innovare le infrastrutture finanziarie. Alla luce dei recenti sviluppi geopolitici, Dombrovskis ha affermato che il progetto dell'euro digitale "è più importante che mai", confermando che i lavori tecnici della Banca centrale europea "stanno procedendo bene". L'ambizione dichiarata dalla Commissione è quella di superare le dipendenze esterne per arrivare finalmente a "un sistema di pagamenti europeo davvero autonomo".

            (Teleborsa) 09-02-2026 19:22


