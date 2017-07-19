Sei in: Home page › Notizie e Formazione › Teleborsa › economia
Dolomiti Energia, trasferite azioni proprie a Carlo Tassara per lo 0,134% del capitale
(Teleborsa) - Dolomiti Energia Holding, nell'ambito di un'operazione di riorganizzazione societaria, ha sottoscritto con Carlo Tassara (holding bresciana) un contratto di permuta avente ad oggetto l'acquisizione dell'intera partecipazione di minoranza detenuta da quest'ultima in Dolomiti Energia Trading S.p.A., pari all'1,28% del capitale sociale, corrispondente a 31.600 azioni.
Il corrispettivo dell'operazione è rappresentato dal trasferimento a favore di Carlo Tassara di 550.000 azioni proprie di Dolomiti Energia Holding, rappresentative dello 0,134% del capitale sociale della Società.
(Teleborsa) 09-01-2026 19:49
