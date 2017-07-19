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            Notizie Teleborsa

            Dl PNRR è legge: Senato approva fiducia

            News Image (Teleborsa) - L'Aula del Senato ha confermato la fiducia chiesta dal governo sul decreto PNRR, in seconda lettura, che ottiene così il via libera definitivo e diventa legge. I voti a favore sono stati 104, i contrari 62, uno astenuto.

            Il provvedimento, che era approvato alla Camera il 3 agosto scorso, introduce interventi infrastrutturali e per l'attuazione del Piano nazionale ripresa resilienza.

            Il decreto, giunto in Aula senza mandato del relatore, onorevole Luca Ciriani, andava convertito in legge entro il 25 agosto. Il provvedimento dovrebbe essere l'ultimo all'esame del Senato, prima dello stop estivo.

            (Teleborsa) 05-08-2026 14:21


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