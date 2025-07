Digitarca, innovazione e certificazione ESG verso un futuro sostenibile

(Teleborsa)

(Teleborsa) -, società leader nella creazione di gemelli digitali tridimensionali e sviluppo di piattaforme GIS 3D ed app per valorizzare il patrimonio urbano culturale, architettonico e infrastrutturale, annuncia(Environmental, Social, Governance)guidata dal Presidente Francesco Di Ciommo.I processo di certificazione ESG, rafforzando il suo, rappresenta un passo significativo per Digitarca, che mira a consolidare il proprio impegno verso pratiche sostenibili e responsabili. Questo progetto non solo rafforza la mission aziendale di i, ma sottolinea anche, in linea con le esigenze di un mercato sempre più orientato alla sostenibilità."Siamo orgogliosi di guidare l'innovazione nel campo dei gemelli digitali e delle piattaforme GIS 3D, offrendo soluzioni che non solo valorizzano il patrimonio urbano, culturale e tecnologico, ma aprono nuove prospettive per un futuro sostenibile. - afferma, Amministratore Delegato di Digitarca - La collaborazione con FDC Consulting per la certificazione ESG è un tassello fondamentale della nostra visione: coniugare eccellenza tecnologica con responsabilità ambientale e sociale, per creare valore duraturo per i nostri clienti e le comunità in cui operiamo".Specializzata nella realizzazione di gemelli digitali ad altissima precisione, Digitarca si distingue per la sua capacità di trasformare le città, i beni culturali, infrastrutture, reti tecnologiche e persino avatar fotorealistici per il cinema in modelli tridimensionali interattivi ed intelligenti. Grazie alle sue, l'azienda offreche integrano dati geospaziali e visualizzazioni immersive, supportando settori che spaziano dall'architettura alla gestione urbana, ai musei e parchi archeologici, fino alla valorizzazione di territori estesi.Per questo da oltre vent'anni, grazie alla capacità di integrare tecnologie all'avanguardia con un approccio orientato allae alla. Le piattaforme SmartCity3D e Phronesi, in particolare le app di realtà aumentata collegate alle piattaforme cloud, rappresentano un'evoluzione nel modo in cui città, infrastrutture e beni culturali vengono gestiti e valorizzati, offrendo strumenti intuitivi e accessibili per la pianificazione delle città, asset inventory e la conservazione e promozione del patrimonio.29-07-2025 14:00