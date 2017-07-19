Dati
            Notizie Teleborsa

            Ddl Concorrenza è legge: ok Camera

            News Image (Teleborsa) - La Camera dei deputati ha approvato il disegno di legge annuale concorrenza 2025 con 127 voti favorevoli e 71 contrari.

            Il provvedimento è passato senza modifiche rispetto al testo licenziato al Senato in prima lettura e diventa quindi legge.

            La legge interviene in diversi comparti, che vanno, tra gli altri, dai servizi pubblici locali alla ricarica dei veicoli elettrici, dai diritti aeroportuali agli accreditamenti delle strutture sanitarie.

            (Teleborsa) 10-12-2025 20:34


