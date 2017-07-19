Sei in: Home page › Notizie e Formazione › Teleborsa › economia
Dazi, Trump firma proroga tregua con la Cina per 90 giorni
(Teleborsa) - Nel tentativo di stabilizzare i rapporti fra le due maggiori economie al mondo, domenica, poche ore prima della mezzanotte, Donald Trump ha firmato l'ordine esecutivo per prolungare la tregua tariffaria con la Cina per 90 giorni. "Ho appena firmato un ordine esecutivo che estenderà la sospensione dei dazi alla Cina per altri 90 giorni. Tutti gli altri elementi dell'accordo rimarranno invariati", ha annunciato il presidente americano su Truth.
La tregua tariffaria tra Pechino e Washington sarebbe dovuta scadere ieri e la proroga fino all'inizio di novembre consente di guadagnare tempo cruciale per trovare un accordo prima dell'impennata delle importazioni per il periodo natalizio.
La proroga evita che i dazi americani sui prodotti cinesi salgano al 145%, mentre i dazi cinesi sui beni americani avrebbero dovuto raggiungere il 125%. Al momento quindi le tariffe statunitensi su Pechino restano del 30%, mentre quelle cinese sul Made in Usa al 10%.
L'estensione allenta i timori di una nuova possibile guerra commerciale e concede ai due Paesi più tempo per affrontare e cercare di risolvere i nodi non ancora sciolti, dal traffico di fentanyl alle attività delle aziende americane nel Paese.
L'amministrazione Usa ha, inoltre, chiarito un altro importante tassello della politica commerciale presidenziale: sull'oro importato negli Stati Uniti non saranno imposti dazi. Parole che sono una rassicurazione per i mercati finanziari, dove le quotazioni del metallo prezioso riducono le perdite di seduta.
La Cina è preoccupata della carenza di soia. Spero che rapidamente quadruplichino gli ordini. Questo è un modo per ridurre il deficit commerciale con gli Usa" ha detto Trump su Truth prima dell'annuncio della proroga aumentando così la pressione su Pechino.
La partita commerciale con la Cina si intreccia con quella della Russia per la fine della guerra in Ucraina: il Dragone, come l'India, è un acquirente del petrolio russo e Trump vorrebbe una stretta. Per inviare un messaggio chiaro, la Casa Bianca ha imposto dazi del 25% su New Delhi per i suoi acquisti petroliferi russi e non è escluso che possa farlo anche con Pechino. "Stiamo valutando. Il caso della Cina è più complesso di quello dell'India", ha ammesso il vicepresidente JD Vance.
Nella tregua con Pechino sono inclusi alcuni allentamenti delle restrizioni all'export di terre rare e di alcune tecnologie. Proprio su quest'ultimo fronte la battaglia fra le due superpotenze economiche è particolarmente agguerrita: lo scontro si consuma sull'intelligenza artificiale e su quei chip necessari per farla funzionare. Semiconduttori prodotti per lo più negli Stati Uniti da Nvidia e Amd, con le quali Trump è riuscito a strappare un accordo insolito. L'amministrazione ha infatti concesso loro le licenze per esportare in Cina alcuni dei loro semiconduttori per l'IA. In base all'intesa, però, le due società dovranno versare al governo americano il 15% dei ricavi cinesi realizzati con le vendite dei chip H20 e MI308. "Avrei voluto il 20%", ha detto Trump raccontando il suo negoziato con l'amministratore delegato di Nvidia Jensen Huang e definendo il semiconduttore H20 come "obsoleto" rispetto a quelli in circolazione negli Stati Uniti. "Penso che Huang verrà a vedermi anche per Blackwell", uno dei nuovi chip di Nvidia, ha detto Trump aprendo alla possibilità di fare un accordo anche in questo caso. I semiconduttori Blackwell saranno comunque meno potenti di quelli in vendita negli Stati Uniti, ha aggiunto.
