Sei in: Home page › Notizie e Formazione › Teleborsa › economia
Datrix partecipa a progetto finanziato da Regione Lombardia per contrastare l'antibiotico-resistenza
(Teleborsa) - Datrix partecipa al progetto ARTIBAC (Artificial Intelligence and Biotechnology Against Multidrug-Resistant Bacteria), finanziato da Regione Lombardia nell'ambito del programma FESR 2021–2027 – "Collabora & Innova".
Il progetto, del valore complessivo di circa 7 milioni di euro e aggiudicato a un consorzio multidisciplinare di eccellenze scientifiche, cliniche e tecnologiche, si propone di sviluppare nuove strategie terapeutiche per combattere l'antibiotico-resistenza, una delle più gravi emergenze sanitarie globali.
Secondo l'OMS, ricorda la società, l'antibiotico-resistenza causa ogni anno oltre un milione di decessi nel mondo e rappresenta una
minaccia crescente per la salute pubblica e la sostenibilità dei sistemi sanitari.
Il consorzio ARTIBAC riunisce alcune delle principali realtà del sistema scientifico e sanitario lombardo, tra cui: ASST Fatebenefratelli Sacco (capofila), Università degli Studi di Pavia, Fondazione Istituto Insubrico di Ricerca per la Vita, Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico, Fondazione Istituto Nazionale Genetica Molecolare – INGM.
Datrix partecipa come partner tecnologico, specializzato nello sviluppo di modelli algoritmici avanzati e sistemi di Intelligenza Artificiale, con l'obiettivo di potenziare le capacità di analisi predittiva e accelerare i processi di scoperta di nuove molecole antibatteriche.
(Teleborsa) 03-11-2025 09:56
Il progetto, del valore complessivo di circa 7 milioni di euro e aggiudicato a un consorzio multidisciplinare di eccellenze scientifiche, cliniche e tecnologiche, si propone di sviluppare nuove strategie terapeutiche per combattere l'antibiotico-resistenza, una delle più gravi emergenze sanitarie globali.
Secondo l'OMS, ricorda la società, l'antibiotico-resistenza causa ogni anno oltre un milione di decessi nel mondo e rappresenta una
minaccia crescente per la salute pubblica e la sostenibilità dei sistemi sanitari.
Il consorzio ARTIBAC riunisce alcune delle principali realtà del sistema scientifico e sanitario lombardo, tra cui: ASST Fatebenefratelli Sacco (capofila), Università degli Studi di Pavia, Fondazione Istituto Insubrico di Ricerca per la Vita, Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico, Fondazione Istituto Nazionale Genetica Molecolare – INGM.
Datrix partecipa come partner tecnologico, specializzato nello sviluppo di modelli algoritmici avanzati e sistemi di Intelligenza Artificiale, con l'obiettivo di potenziare le capacità di analisi predittiva e accelerare i processi di scoperta di nuove molecole antibatteriche.
(Teleborsa) 03-11-2025 09:56
Titoli citati nella notizia
|Nome
|Prezzo Ultimo Contratto
|Var %
|Ora
|Min oggi
|Max oggi
|Apertura
|Datrix
|1,69
|+3,68
|9.55.25
|1,665
|1,69
|1,665