            Datrix partecipa a progetto finanziato da Regione Lombardia per contrastare l'antibiotico-resistenza

            News Image (Teleborsa) - Datrix partecipa al progetto ARTIBAC (Artificial Intelligence and Biotechnology Against Multidrug-Resistant Bacteria), finanziato da Regione Lombardia nell'ambito del programma FESR 2021–2027 – "Collabora & Innova".

            Il progetto, del valore complessivo di circa 7 milioni di euro e aggiudicato a un consorzio multidisciplinare di eccellenze scientifiche, cliniche e tecnologiche, si propone di sviluppare nuove strategie terapeutiche per combattere l'antibiotico-resistenza, una delle più gravi emergenze sanitarie globali.

            Secondo l'OMS, ricorda la società, l'antibiotico-resistenza causa ogni anno oltre un milione di decessi nel mondo e rappresenta una
            minaccia crescente per la salute pubblica e la sostenibilità dei sistemi sanitari.

            Il consorzio ARTIBAC riunisce alcune delle principali realtà del sistema scientifico e sanitario lombardo, tra cui: ASST Fatebenefratelli Sacco (capofila), Università degli Studi di Pavia, Fondazione Istituto Insubrico di Ricerca per la Vita, Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico, Fondazione Istituto Nazionale Genetica Molecolare – INGM.

            Datrix partecipa come partner tecnologico, specializzato nello sviluppo di modelli algoritmici avanzati e sistemi di Intelligenza Artificiale, con l'obiettivo di potenziare le capacità di analisi predittiva e accelerare i processi di scoperta di nuove molecole antibatteriche.

            (Teleborsa) 03-11-2025 09:56

