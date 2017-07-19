Dati
            Notizie Teleborsa

            Da aprile i test definitivi per la certificazione del B777X

            News Image (Teleborsa) - Da inizio primavera il via ai collaudi che porteranno alla certificazione definitiva del Boeing B777X, bimotore a lungo raggio il cui processo di sviluppo ha risentito dei ritardi accumulati dal costruttore americano.

            Intanto, il primo esemplare, ordinato da Lufthansa, sta svolgendo i test sui motori General Electric GE9X.

            Il B777X è destinato a sostituire sia la prima serie 777 che il 747. Il 60 per cento degli ordini riguarda Emirates, che si doterà di oltre 200 di questi aeromobili, e Qatar. Tra le maggiori compagnie aeree clienti in attesa del B777X ci sono: Singapore Airlines, Lufthansa, Etihad Airways, Cathay Pacific Airways, British Airways e All Nippon Airways.

            (Teleborsa) 17-02-2026 21:23


