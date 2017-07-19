Dati
            Corte dei conti: confermato per la terza volta il segretario generale Massi

            News Image (Teleborsa) - Il Consiglio di presidenza della Corte dei conti ha oggi confermato Franco Massi, segretario generale dell'Istituto per la terza volta. Marchigiano, classe 1964, Scuola Militare Nunziatella, Ufficiale GdF per 14 anni e Magistrato da 28 anni, Massi – sottolinea la Corte in una nota – "si è rivelato un vero e proprio manager pubblico, che negli ultimi 8 anni ha reso la macchina amministrativa della Corte dei conti un benchmark di riferimento assoluto per l'intera P.A. italiana".

            "Welfare aziendale al top del pubblico impiego: è sua – prosegue la nota – anche l'idea di creare e sviluppare il Poliambulatorio Montezemolo, oggi ritenuto dal Ministro Crosetto e dal Ministro Schillaci un modello da replicare sia nella Sanità militare sia nella Sanità pubblica. Confermati con lui anche i Vicesegretari Ugo Montella e Francesco Targia".

            (Teleborsa) 24-10-2025 20:21


